مينا مسعود قبل طرح أول أفلامه: أخيرًا حققت حلمي وراجع بلدي وفخور إني مصري وبمثل ثقافتها وتاريخها

أعرب النجم العالمي مينا مسعود عن سعادته الغامرة بتحقيق حلمه بتقديم أول فيلم مصري له، والمقرر عرضه في دور السينما المصرية خلال أسبوع.

وجاء ذلك في منشور لـمسعود عبر صفحته الرسمية على “انستجرام”، معبرًا عن مشاعره تجاه العودة إلى وطنه الذي شهد بداية شغفه بالسينما.

وقال مسعود: “أخيرًا حلمي اتحقق. أول فيلم مصري ليا هيكون في السينمات خلال أسبوع، إحساس مش طبيعي إني راجع بلدي، المكان اللي بدأ فيه حبي للسينما من وأنا صغير، وأنا بتفرج على الأفلام المصرية الأبيض والأسود والمسلسلات المصرية الجميلة، وكنت دايما متأثر بيها”.

وأكد النجم المصري أن مسيرته لم تكن سهلة، وأن “الحاجات الحلوة عمرها ما بتيجي بسهولة”.

كما وجه مسعود تهنئة خاصة للمخرج مرقس عادل والمؤلف كريم سرور، واصفًا إياهما بأنهما "اثنين من أحسن وأشطر المواهب".

كما قدم مينا مسعود شكره العميق لكل فريق العمل أمام وخلف الكاميرا في مصر، قائلًا: "شكرا جدا لكل الكاست في مصر، شكرا ليكم على مجهودكم الرائع اللي حسسوني من أول يوم إني وسط أهلي. وكمان بشكر كل الفريق اللي ورى الكاميرا اللي فعلًا تعبوا جدا معانا بحبكم كلكم من قلبي".

ولم ينسَ مسعود توجيه رسالة شكر وعرفان للجمهور المصري والعربي، مؤكدًا على دورهم الأساسي في صناعة السينما: "وللجمهور العظيم في مصر، أنتم الأساس، ومن غيركم ما كانتش هتبقى فيه سينما لا في مصر ولا في الشرق الأوسط كله. يا رب تستمتعوا بالفيلم زي ما أنا استمتعت وأنا بصوره مع ولاد بلدي".

واختتم مسعود منشوره بالتأكيد على فخره الدائم بجنسيته المصرية: "دايمًا كنت فخور إني مصري وبمثل ثقافتنا وتاريخنا في كل مكان في العالم، ودلوقتي أقدر أقول أني فخور أكثر إني عملت فيلم في بلدي."

وجه مينا تهنئة للجميع: "عيد سعيد عليكم وربنا يوفق كل اللي عندهم امتحانات. أشوفكم في السينما يوم ١٨ يونيو".

فيلم في عز الظهر

ويجسد مينا مسعود خلال فيلم في عز الظهر شخصية "حمزة" الذى يسافر إلى الخارج، ثم يعود من جديد للأراضى المصرية، ولكن بثوب رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم بالتزامن مع دخوله فى قصة حب من نوع خاص.

الفيلم تم تصويره فى 4 دول أوروبية، وبه 4 لغات أجنبية مختلفة، وشارك فى أدوار البطولة: محمود حجازى، إيمان العاصى، ميرنا نور الدين، ومحمد على رزق. ويقول مخرج الفيلم مرقس عادل: “فى عز الضهر” سيكون فيلما مصريا بصبغة عالمية.

الفيلم كان مقررًا عرضه قبل عامين، ولكن تم تأجيله مرتين لأسباب متباينة، ويعول صناعه على عرضه ضمن أفلام العيد 2024، خاصة في ظل غياب نجوم الصف الأول، وعدم تأجيله مرة ثالثة في اللحظات الأخيرة.

كان مينا مسعود حقق في وقت سابق نجاحا كبيرا في هوليوود، جعله يحفر اسمه بين أبرز النجوم من خلال بطولته للنسخة الحية من فيلم علاء الدين "Aladdin" الذي تخطت إيراداته مليار دولار.

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