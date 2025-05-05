وزير الثقافة يكرم مينا مسعود ويختاره ممثلًا للثقافة والفنون المصرية في الخارج

استقبل الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، النجم المصري العالمي مينا مسعود، في لقاء احتفى خلاله الوزير بأحد أبرز الوجوه المصرية في السينما العالمية، والذي نجح في لفت أنظار العالم إلى موهبته وتميزه مع حرصه على أصوله وجذوره وهويته الثقافية المصرية.



جاء اللقاء في إطار توجه وزارة الثقافة لدعم المبدعين المصريين في المهجر، وتعزيز الشراكات الثقافية والفنية التي تساهم في دعم القوة الناعمة لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير الثقافة يكرم الفنان العالمي مينا مسعود ويختاره ممثلا لمصر



وخلال اللقاء، كرّم وزير الثقافة مينا مسعود بدرع الوزارة، وأعلن اختياره ممثلًا للثقافة والفنون المصرية في الخارج.

وأكد وزير الثقافة، أن مسعود استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة بين النجاح العالمي، مع الحفاظ الكامل على الانتماء الوطني والثقافي.

وأشاد الوزير بما يُبديه مينا مسعود من حرص دائم على لغته العربية، وإبراز أصوله المصرية في كافة المناسبات، مؤكدًا أن هذا الحضور الفني الواعي يُعد دعمًا حقيقيًا لصورة مصر الحضارية في الخارج، خاصة حين يتجسد في أدوار راقية تحمل رسائل إنسانية وثقافية عميقة.



كما وجّه الوزير دعوة رسمية إلى مينا مسعود ليكون ضيف شرف في النسخة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقديرًا لدوره كسفير فني يعكس جوهر الثقافة المصرية.



كذلك، دعا وزير الثقافة النجم العالمي للمشاركة في عدد من فعاليات الوزارة الفنية، بما في ذلك ورش العمل والمشروعات المسرحية، مؤكدًا أن تواجده وتعاونه مع المبدعين المصريين سيعزز من التفاعل الثقافي بين الداخل والخارج، معربًا عن أمله في أن يُلهم حضوره الشباب المصري، ويؤكد لهم أن التمسك بالجذور هو سر التميز الحقيقي في عالم مفتوح ومتغير.



مينا مسعود والهوية المصرية

من جانبه، عبّر مينا مسعود عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، معربًا عن امتنانه العميق لهذا التكريم الذي وصفه بأنه ضمن الأقرب إلى قلبه، نظرًا لكونه صادرًا من بلده الأم التي ظل دائمًا يشعر بالانتماء إليها، رغم سنوات الغربة والنجاح في الخارج.



وأكّد مسعود أنه يتطلع للتعاون مع وزارة الثقافة في عدد من المشاريع الفنية، وعلى رأسها المسرح، إلى جانب تقديم ورش عمل لفنانين شباب، مشيرًا إلى أن من بين أحلامه تقديم أعمال تعبر عن الهوية المصرية وتُجسد روحها الغنية، سواء للجمهور المحلي أو العربي أو العالمي، وكذلك تقديم أعمال مصرية سواء سينمائية أو درامية وأضاف: “الفن المصري يمتلك طاقة كبيرة وقيمة حضارية يجب أن تصل إلى العالم، وأنا أؤمن بدوري في تحقيق ذلك".

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