شيرين رضا عدو إيمان العاصي بفيلم "في عز الضهر"

تشارك الفنانة شيرين رضا ضمن أحداث فيلم في عز الضهر، وتلعب خلال أحداث العمل عدو الفنانة إيمان العاصي التي تلعب دور حبيبة البطل مينا مسعود.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الترويجي، ومن المقرر طرحه يوم ١٨ يونيو المقبل، وذلك بعد فترة من التأجيلات.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود وتشاركه البطولة إيمان العاصى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى، ويشارك في البطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي ومحمد عز وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

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