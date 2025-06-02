الإثنين 02 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

شيرين رضا عدو إيمان العاصي بفيلم "في عز الضهر"

شيرين رضا وإيمان
شيرين رضا وإيمان العاصي، فيتو

تشارك الفنانة شيرين رضا ضمن أحداث فيلم في عز الضهر، وتلعب خلال أحداث العمل عدو الفنانة إيمان العاصي التي تلعب دور حبيبة البطل مينا مسعود.

 

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الترويجي، ومن المقرر طرحه يوم ١٨ يونيو المقبل، وذلك بعد فترة من التأجيلات.

 

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود وتشاركه البطولة إيمان العاصى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى، ويشارك في البطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي ومحمد عز وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

 

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شيرين رضا في عز الظهر فيلم في عز الظهر إيمان العاصي مينا مسعود

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