الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

البنا والشعشاعي للمجود وعبد الباسط للمرتل، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

 

 برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة: تلاوات المصحف المجود


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة البقرة 30ق.


19:11( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورتى ق/ الانفطار 45 ق.


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبد العزيز على فرج   وما تيسر من سورة النساء  43 ق.


02:49 (قبل الفجر) للشيخ  إبراهيم الشعشاعى  وما تيسر من سورتى الحجر/ النحل  30 ق.


 تلاوات المصحف المرتل ليوم الثلاثاء مواقيت إذاعتها كالتالي:

\الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الأنبياء ومدة التلاوة / 31  ق.


الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الحج ومدة التلاوة / 29 ق.


الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى  الحج - المؤمنون ومدة التلاوة / 29 ق.


الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة النور ومدة التلاوة / 29 ق.


الساعة / 11:19 / تلاوة للقارئ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الفرقان - الشعراء ومدة التلاوة / 26  ق.

 
الساعة / 13:35 / تلاوة للقارئ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الشعراء - النمل ومدة التلاوة / 31 ق.

 
الساعة / 15:06 / تلاوة للقارئ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى  النمل - القصص ومدة التلاوة / 30 ق.

 
الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة القصص ومدة التلاوة / 29 ق.


الساعة / 02:17 / تلاوة للقارئ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور القصص - العنكبوت - الروم ومدة التلاوة / 30 ق.

 
الساعة / 04:50 / تلاوة للقارئ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الروم - لقمان - السجدة ومدة التلاوة / 32 ق.


الساعة / 05:20 / تلاوة للقارئ  عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى السجدة - الأحزاب ومدة التلاوة / 28 ق.

 

فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية:  الدورى في الساعة 20:21 - والتلاوة من  آية 7 إلى آية 64  سورة آل عمران تسبقها تقدمة للشيخ  عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة  29  

فقرة المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية:  ورش في الساعة 21:34   والتلاوة من الاية  83  سورة المائدة  إلى ختام السورة تسبقها تقدمة للشيخ  محمود برانق / ومدة التلاوة  23ق.

 
أما الختمة المرتلة  فتذاع في الساعة 01:45  تلاوة للقارئ  محمود صديق المنشاوي من أول سورة الطلاق حتى آخر سورة  القلم /  29 ق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة إذاعة القرأن إذاعة القرآن الكريم ابراهيم الشعشاعي الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة القرآن الكريم المصحف المرتل تلاوات إذاعة القرأن الكريم حمود علي البنا سورة البقرة عبد الباسط عبد الصمد محمود خليل الحصري محمود على البنا محمود صديق المنشاوي

الأكثر قراءة

القبض على مسن دهس 3 شقيقات وشابا بخاتم المرسلين في الجيزة

بعد إصابة العشرات بحالات تسمم، القبض على صاحب مطعم شهير في المنيا

سعر الفاكهة اليوم، العنب بـ 40 جنيهًا والتفاح المستورد يغرد بعيدا عن جيوب المصريين

أول هجوم، مجموعة "ياسر أبو شباب" المدعومة إسرائيليا تعلن قتل عناصر من حماس

كلهم من عائلة واحدة، قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن سقوط تروسيكل يقل 17 شخصا بنهر النيل

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 10 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بتصفيات كأس العالم 2026

إمام عاشور يحرج سيف زاهر بعد انتقاد احتفاله بـ"البالون الأبيض" (فيديو)

خدمات

المزيد

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

هل يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة بنك مصر؟

أسعار سلندرات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 10 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 10 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية