البنا والشعشاعي للمجود وعبد الباسط للمرتل، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة: تلاوات المصحف المجود
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة البقرة 30ق.
19:11( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورتى ق/ الانفطار 45 ق.
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة النساء 43 ق.
02:49 (قبل الفجر) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورتى الحجر/ النحل 30 ق.
تلاوات المصحف المرتل ليوم الثلاثاء مواقيت إذاعتها كالتالي:
\الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الأنبياء ومدة التلاوة / 31 ق.
الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة الحج ومدة التلاوة / 29 ق.
الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الحج - المؤمنون ومدة التلاوة / 29 ق.
الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة النور ومدة التلاوة / 29 ق.
الساعة / 11:19 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الفرقان - الشعراء ومدة التلاوة / 26 ق.
الساعة / 13:35 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الشعراء - النمل ومدة التلاوة / 31 ق.
الساعة / 15:06 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى النمل - القصص ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورة القصص ومدة التلاوة / 29 ق.
الساعة / 02:17 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور القصص - العنكبوت - الروم ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة / 04:50 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الروم - لقمان - السجدة ومدة التلاوة / 32 ق.
الساعة / 05:20 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى السجدة - الأحزاب ومدة التلاوة / 28 ق.
فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدورى في الساعة 20:21 - والتلاوة من آية 7 إلى آية 64 سورة آل عمران تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 29
فقرة المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية: ورش في الساعة 21:34 والتلاوة من الاية 83 سورة المائدة إلى ختام السورة تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق / ومدة التلاوة 23ق.
أما الختمة المرتلة فتذاع في الساعة 01:45 تلاوة للقارئ محمود صديق المنشاوي من أول سورة الطلاق حتى آخر سورة القلم / 29 ق.
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