إمام عاشور: قدراتي تؤهلني للعب بالدوري الإنجليزي وهذا موقفي من التجديد للأهلي

الأهلي، قال إمام عاشور نجم النادي الأهلي، إنه يرغب في خوض تجربة احترافية في أوروبا من خلال بوابة الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني.

وأضاف: "خلال فترتي في مييتلاند الدنماركي تعلمت الكثير من الأمور واكتسبت بعض الخبرات، لأن النجاح في أوروبا ليس سهلا".

وأكمل لقناة “أون سبورت”: "بالتأكيد حلم أوروبا ما زال يراودني، والاحتراف الأوروبي لا يزال في متناول يدي وأنا واثق في إمكانياتي وقدراتي، ألعب في أي مكان لكن شرط وصول عرض جيد يليق بالنادي الأهلي".

وأوضح “عاشور”، أنه حاليا لاعبا داخل النادي الأهلي وكل تركيزه في تحقيق الإنجازات والنجاحات للقلعة الحمراء فقط.

وتابع: “جماهير النادي الأهلي صاحبة فضل كبير في تألقي داخل الملعب، وأرغب في إسعادهم بشكل مستمر ودائم”.

كما كشف إمام عاشور، عن موقفه من تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال إمام عاشور في حوار حصري لقناة "أون سبورت": "فاضل في عقدي موسمين مع الأهلي وأنا تحت أمر النادي".

وأضاف: "في أي وقت الأهلي هيقولي جدد عقدك أنا هجدد".

وأشار إمام عاشور إلى أن الأمور المالية هي آخر ما يُفكر فيه مع النادي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية

الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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