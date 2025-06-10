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رياضة

إمام عاشور: تعرضت لمواقف صعبة وتركيزي داخل الملعب فقط

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

الأهلي، قال إمام عاشور نجم النادي الأهلي، إنه تعرض لمواقف صعبة كثيرة خلال مسيرته بالملاعب، وأنه يركز حاليا على تحقيق النجاحات فقط.

وأوضح “عاشور” في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يلتفت لأي أمور خارج الملعب، وأن تركيزه فقط على التألق وتقديم مستويات مميزة مع النادي الأهلي حاليا.

وأكمل: “علاقتي باللاعبين داخل النادي الأهلي مميزة، وكهربا هو الأقرب لي داخل الوسط الرياضي”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية. 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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