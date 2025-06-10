تامر عاشور يتغزل في ويجز ويغني "البخت" بطريقته الخاصة (فيديو)

قال المطرب تامر عاشور: "أحب أغني مع ويجز أكتر من مروان بابلو ومروان موسى وأبي يوسف، لإنه صاحبي وحبيبي وبحس إني ممكن يجمعنا كيميا ونطلع حاجة كويسة، رغم إني بحبهم كلهم وبسمع أغانيهم".

أكثر أغنية يحبها تامر عاشور لويجز

وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "أكتر أغنية بحبها لويجز هي البخت، وبحب جدا أغنية ماشي وفي إيدي الرضعة علشان أغدي النونة".

سر تميز ويجز من وجهة نظر تامر عاشور

وتابع: "ويجز عنده موهبة متكاملة وبيتعب على شغل وعلشان كده أنا بحب أغانيه والمنتج اللى بيقدر يطلعه لإنه مميز ومختلف".

وغنا تامر عاشور، أغنية "البخت" لويجز على طريقته الخاصة، لتعلق إسعاد يونس: "الله عليك يا سيدي".



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