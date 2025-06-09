تامر عاشور: أمنية حياتي أشتغل مع عمرو دياب تاني (فيديو)

قال الفنان تامر عاشور، إن أمنية حياته أن يتعاون مع عمرو دياب في عمل فني جديد يجمع بينهما، مشيرًا إلى أنه سعيد بأغنية من العشم التي لحنها له منذ 4 سنوات، وأنه سيجهز له عملًا فنيًّا جديدًا قريبًا.

تامر عاشور مع إسعاد يونس في العيد

وأكد تامر عاشور، أن مصر مليئة بالأصوات الشعبية المتميزة ومنهم رمضان البرنس وحكيم وبوسي وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي، متابعًا: "بوسي قدمت مزيكا مختلفة مع حسن الشافعي".

وعن تعاونه مع أصالة بعد 14 عامًا في أغنية كلام فارغ، قال: “إنه يحب أصالة على المستوى الشخصي”.

وقال الفنان تامر عاشور، إنه قضى وقفة العيد مع أصدقائه المقربين ما بين منطقة الحلمية الجديدة والسيدة زينب وعابدين، وأنه قضى باقي أيام العيد مع عائلته.

وأكد تامر عاشور خلال لقائه مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة في سهرة العيد: أن أغنيته الشهيرة هيجي لي موجوع نقلة في مشواره الفني، مشيرًا إلى أن طريق ملك السعودية مرتبط بهذه الأغنية.



وكشف تامر عاشور خلال اللقاء كواليس غنائه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الفطر الماضي، وأكد أنه شعر برهبة كبيرة بسبب المناسبة، مشيرًا: أن الأغنية تم تحضيرها في أيام قليلة متابعًا: "أول ما شفت الرئيس السيسي اطمنت".

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