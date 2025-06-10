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رياضة

وليد صلاح الدين: الأهلي يضم نجوما كبار ينقصهم التجانس

وليد صلاح الدين،
وليد صلاح الدين، فيتو

الأهلي، قال وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن الأهلي حاليا يضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين والنجوم أصحاب القدرات المميزة فنيا وبدنيا.

وأوضح وليد صلاح الدين، أن الأهلي حاليا لا ينقصه إلا التجانس بين اللاعبين والصفقات الجديدة.

وأكمل وليد صلاح الدين: “مهمة الجهاز الفني للأهلي ستكون صعبة، والتعامل مع النجوم يحتاج قدرات خاصة”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية. 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025


الأهلي أمام إنتر ميامي-  (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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الأهلي وليد صلاح الدين منتخب مصر النادي الأهلي مباراة الأهلي وإنتر ميامي

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