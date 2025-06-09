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خارج الحدود

حاكم كاليفورنيا يتهم ترامب بإشعال الأزمات لإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

 اتهم حاكم كاليفورنيا، اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أشعل الحرائق وتصرف بشكل غير قانوني لإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني.

وقال حاكم كاليفورنيا: الأمر الذي وقعه ترامب لنشر الحرس الوطني لا ينطبق على كاليفورنيا وحدها وسيسمح له بدخول أي ولاية.

 

ماذا حدث في ولاية كاليفورنيا الأمريكية؟

 تشهد مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية احتجاجات واسعة بدأت يوم الجمعة الماضي رفضًا لعمليات الترحيل القسري التي تنفذها السلطات بحق المهاجرين، وذلك بعد أن نفذ ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات في المدينة، واعتقلوا ما لا يقل عن 44 شخصًا بتهمة ارتكاب مخالفات لقوانين الهجرة.

 

وأمر ترامب، بنشر 2000 جندي من قوات الحرس الوطني في مقاطعة لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات.

وأفادت تقارير إعلامية، باندلاع اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومتظاهرين في أعقاب حملات لتوقيف مهاجرين بهدف ترحيلهم إلى خارج الولايات المتحدة.

وأظهرت لقطات مصورة اصطفاف نحو 12 من أفراد الحرس الوطني عند مبنى اتحادي في وسط مدينة لوس أنجلوس نُقل إليه محتجزون إثر مداهمات استهدفت مهاجرين، الجمعة، مما أشعل فتيل احتجاجات استمرت طوال السبت الماضي.

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