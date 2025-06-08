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أخبار مصر

حالة الطقس رابع يوم عيد الأضحى، شبورة كثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس غدًا،
حالة الطقس غدًا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة صباحية من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

 

حالة الطقس غدا الإثنين 9-6-2025 في محافظة الفيوم

شديد الحرارة على هذه المناطق، حالة الطقس رابع أيام العيد


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث  يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:25

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