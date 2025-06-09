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أخبار مصر

بسبب حرارة الجو، إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد رابع أيام عيد الأضحى (صور)

منطقة سينمات وسط
منطقة سينمات وسط البلد
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شهدت منطقة وسط البلد في القاهرة اليوم الاثنين توافد أعداد قليلة من المواطنين على دور العرض والسينمات للاستمتاع بأفلام العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب الطقس الحار خلال فترة الظهيرة.

منطقة سينمات وسط البلد 
منطقة سينمات وسط البلد 


ورصدت عدسة فيتو توافد المواطنين على سينمات وسط البلد، وسط انتشار أمني لتأمين الاحتفالات.

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة اليوم الاثنين في رابع أيام عيد الأضحى إقبالًا على الحدائق والمتنزهات العامة من قبل العائلات مع أطفالهم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

ولجأ عشراتٌ من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال برابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

منطقة سينمات وسط البلد 
منطقة سينمات وسط البلد 

احتفالات عيد الأضحى

كما شهدت حديقة الأزهر في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا كبيرًا من العائلات التي توافدت للاستمتاع بجمال الطبيعة والأجواء الهادئة.

وفضّلت العديد من الأسر قضاء هذا اليوم تحت ظلال الأشجار الشامخة، مستمتعة بالهواء النظيف والنسيم العليل الذي يميّز الحديقة.


كما شهدت حديقة الأزهر في رابع أيام عيد الأضحي المبارك أجواء مفعمة بالبهجة والسعادة، وذلك بعد توافد كبير للأطفال وعائلاتهم، الذين أضفوا على الحديقة لمسة من الفرح والسرور بضحكاتهم وابتساماتهم البريئة.

منطقة سينمات وسط البلد 
منطقة سينمات وسط البلد 

ورصدت عدسة “فيتو” الأجواء الاحتفالية التي عمت أرجاء الحديقة، حيث ظهر الأطفال وهم يستمتعون بمختلف الأنشطة الترفيهية المتاحة، من اللعب في المساحات الخضراء الواسعة، إلى الاستمتاع بالألعاب المتنوعة، وتناول الحلوى، وسط أجواء من الفرحة العائلية.

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