إقبال كبير من الزائرين على الإسكندرية خلال إجازة عيد الأضحى

شهدت محافظة الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك إقبالًا كبيرًا من الزائرين والمصطافين من مختلف محافظات الجمهورية، حيث استمتع الجميع بالأجواء الصيفية المعتدلة وإجازة العيد.

وفي هذا السياق، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، لتوفير أفضل مستوى من الخدمات للزائرين. وأشار إلى أن الجهود مستمرة لضمان راحة وأمان جميع المواطنين والمصطافين، من خلال تكثيف جهود النظافة العامة، ومتابعة الشواطئ، وتوفير وسائل النقل والمرافق الحيوية بشكل منتظم. وأضاف أن الإسكندرية ترحب بجميع زوارها وتتطلع لتقديم تجربة صيفية مميزة وآمنة للجميع.

ولقد سجلت فنادق الإسكندرية نسب إشغال وصلت إلى نحو 75% خلال إجازة العيد، مما يعكس حالة من الانتعاش في حركة السياحة الداخلية وبداية قوية للموسم الصيفي هذا العام.

كما امتلأت شواطئ الإسكندرية عن آخرها بنسبة إشغال بلغت 90%، وسط إقبال واسع من المواطنين والزائرين للاستمتاع بالشواطئ مع توفر الخدمات والمرافق التي تضمن راحة وسلامة المصطافين.

وكانت قلعة قايتباي التاريخية من أبرز المعالم التي استقطبت الزوار خلال أيام العيد، حيث استقبلت أعدادًا كبيرة من المواطنين للاستمتاع بجولات سياحية بين أروقتها، وتستقبل القلعة زوارها يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، يليها عرض الصوت والضوء في تمام الساعة 8:30 مساءً، في تجربة تجمع بين روعة المكان وسحر التاريخ.

وتواصل محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، بما يضمن لهم قضاء أوقات ممتعة وآمنة في أجواء يسودها النظام والانضباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.