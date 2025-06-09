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سوء تفاهم انتهى بالتصالح، تفاصيل جديدة بشأن واقعة فيديو الإهمال الطبي بقنا

واقعة فيديو الإهمال
واقعة فيديو الإهمال الطبي بقنا

أصدرت نقابة أطباء قنا الفرعية، بيانًا اليوم الاثنين، ثمنت فيه دور النقابة العامة للأطباء، في مساندتها لطبيب الجراحة العامة بقنا، خلال الأزمة الأخيرة مع أسرة مريضة بمركز قوص، والتي انتهت بالتصالح بين الطرفين، مع تقديمها خالص العزاء لأسرة المريضة المتوفاة.

وأشار بيان نقابة أطباء قنا الفرعية، إلى أن ما حدث بين الطبيب وأسرة المريضة المتوفاة، سوء تفاهم انتهى بالتصالح والتراضى بين الطرفين، آملين ألا تتكرر مثل هذه المواقف التي لا تعبر عن رسالة الأطباء ودورهم الإنسانى في التعامل مع المرضى، كما أنها لا تعبر عن الشعب القنائى المعروف بالقيم النبيلة.

 

وأوضح بيان نقابة أطباء قنا، بأن النقابة دفعت بوفد من أعضائها لدعم ومؤازرة زميلهم خلال الأزمة، ضم الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمود عبد الولي أمين صندوق نقابة أطباء قنا والدكتور محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، وطارق سرور، المستشار القانوني لنقابة أطباء قنا الفرعية، ولفيف من أطباء الجراحة بقنا.

وقدم وفد نقابة الأطباء، العزاء لأسرة المريضة المتوفاة، معربين عن تقديرهم لموقف أهل المريضة وإعلاء قيم التسامح والتصالح، آملين ألا تتكرر مثل هذه المواقف، حرصًا على العلاقة الوثيقة بين الأطباء والمرضى.

وأكد بيان نقابة أطباء قنا الفرعية، بأن هذا التصالح يأتى تتويجًا لحرص النقابة على حقوق أعضائها وكرامتهم، مع التأكيد على سيادة القانون وأهمية الحفاظ على العلاقة الإيجابية بين الأطباء والمواطنين، حيث تم التصالح وإنهاء القضية بعد مفاوضات بناءة شارك فيها أطراف عديدة، وتم خلالها استعراض كافة وجهات النظر للوصول إلى حل يرضي الجميع ويحقق المصلحة العامة.

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الدكتور محمد الديب الجراحة العامة النقابة العامة للأطباء قنا قوص مركز قوص

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