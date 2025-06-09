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اقتصاد

البنك التجاري الدولي يخفض الفائدة على شهادات "بريميوم" و"بلس"

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي على موقعه الرسمي عن تخفيض أسعار الفائدة على شهادتي الادخار "بريميوم" و"بلس" ذات العائد الثابت، وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك.

وانخفضت أسعار الفائدة على شهادة "بريميوم" للعائد اليومي والشهري بنسبة 1%، لتصل إلى 15.75% و16% سنويًا على التوالي، علمًا بأن الحد الأدنى للشراء يبدأ من مليون جنيه.

أما شهادة "بلس"، فقد انخفض سعر العائد عليها بنسبة 0.5%، ليصبح 15.25% للعائد اليومي و15.5% للعائد الشهري، بحد أدنى للشراء يبدأ من 500 ألف جنيه.

جاء هذا القرار عقب تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير.

 وأبقى CIB على سعر الفائدة لشهادة "برايم" دون تغيير.

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