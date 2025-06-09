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محافظات

إقبال كبير من مواطني البحيرة على مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب (فيديو وصور)

مبادرة العيد أحلى
مبادرة العيد أحلى بالبحيرة، فيتو

واصلت مراكز الشباب بمحافظة البحيرة استقبال المواطنين ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة.

 

تهدف المبادرة إلى تعزيز دور مراكز الشباب كمنصات خدمية وترفيهية تخدم المجتمع، خاصة خلال المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى، حيث تم افتتاح المراكز أمام المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بما يتماشى مع توجيهات الوزارة بتحويل هذه المراكز إلى نقاط إشعاع مجتمعي.

مبادرة العيد احلى بالبحيرة، فيتو
مبادرة العيد أحلى بالبحيرة، فيتو
مبادرة العيد احلى بالبحيرة، فيتو
مبادرة العيد أحلى بالبحيرة، فيتو


 أكد الدكتور علاء الجزار، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، تنفيذ تعليمات وزير الشباب والرياضة برفع درجة الاستعداد وتكثيف التغطية الإعلامية للفعاليات طوال أيام العيد. 

كما أشادت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بالجهود المبذولة من قبل المديرية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في أداء المراكز على المستويين الرياضي والثقافي.

  

تأتي المبادرة ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء المجتمعي وإتاحة الفرص الترفيهية للجميع، لا سيما في المناطق الريفية والحضرية وتشمل الأنشطة المسابقات الرياضية، ورش العمل الفنية، والعروض الثقافية، بمشاركة واسعة من الشباب والأسر.

مبادرة العيد احلى بالبحيرة، فيتو
مبادرة العيد أحلى بالبحيرة، فيتو

 

الجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور علاء الجزار، مدير عام المديرية، وبإشراف أمل الدفراوي، وكيل المديرية للشباب، ومحمود عبد الباقي، وكيل المديرية للرياضة، وإشراف وتنفيذ جميع الإدارات الفرعية ومراكز شباب المحافظة.

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مبادرة العيد أحلى عيد الأضحي المبارك البحيرة محافظة البحيرة مديرية الشباب والرياضة

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