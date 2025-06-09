السندريلا كلمة السر، محمد عبد العزيز يكشف مفاجأة بشأن فيلم القاهرة 30

كشف المخرج محمد عبد العزيز، كواليس تجربة العمل مع المخرج صلاح أبو سيف خلال تصوير فيلم القاهرة 30 الذي يحتل المرتبة الـ18 ضمن أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية.



التحضير لفيلم القاهرة 30

وأوضح محمد عبد العزيز خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”: التحضير لفيلم القاهرة 30 بدأ من نهاية يناير 1965 ثم التصوير في نوفمبر من نفس العام، وأخذ مراحل كثيرة ما بين إعداد السيناريو واختيار أماكن التصوير ودراسات كاملة ومتكاملة عن القاهرة سنة 1930 بكل أجوائها وحياتها السياسية وظروفها الاقتصادية والملابس وموديلات السيارات وإعلانات الشوارع وكل ما يخص القاهرة في هذه الفترة تم بدراسة كاملة تكاد تكون رسالة دكتوراه.



الفيلم يحمل قالبا دراميا تراجيديا ثقيلا على الجمهور

ولفت إلى أنه منذ اللحظة الأولى كان الاختيار الأول لبطولة فيلم القاهرة 30، سعاد حسني، والسندريلا رفضت الدور، ولكن صلاح أبو سيف صمم على تجسيدها للدور، بينما هي كانت ترفض من باب احساسها أن الفيلم يحمل قالبا دراميا تراجيديا ثقيلا على الجمهور وفي هذا الوقت كانت تشارك في فيلم "الثلاثة يحبونها" وأفلام خفيفة لايت.

مفاجأة بشأن تمسك صلاح أبو سيف بـ السندريلا سعاد حسني

وتابع: نفذنا 14 يوم تصوير من الفيلم بدون البطلة بسبب عدم حل أزمة التعاقد مع سعاد حسني، وخلال هذه الفترة كانت تتواجد معنا في البلاتوه الفنانة نادية لطفي التي كانت ترغب بشدة ومتحمسة حماس جنوني في خطف دور سعاد حسني، وتأتي كل يوم وتحاول إقناع صلاح أبو سيف ببطولة الفيلم دون جدوى، ولكنه ظل منتظرا سعاد حسني حتي اللحظة الأخيرة، وفي آخر يوم كنا نصور بفيلا بالزمالك وأرسلنا للسندريلا واتت وكأنها مضطرة ومضغوطة لعمل الفيلم، وذهبت لتلقينها أول لقطة في الفيلم رأيتها غير متحمسة وليس لديها أي رغبة للعمل، وأخبرتني أن الفيلم ثقيل والناس لا تحب هذه النوعية، فقط تحب الأفلام اللايت، فقلت لها الفيلم سيكون علامة مهمة في تاريخك الفني، وبالفعل تحقق ذلك للسندريلا.

هل رغبت هند رستم في بطولة الفيلم؟

وأكد: "هند رستم كانت هاتموت وتعمل الفيلم ولكن صلاح أبو سيف كان مصمم على سعاد حسني وساعات الممثل يرفض دور شديد الأهمية وبعدها يندم وحصلت كثيرا في حياتي كمخرج ندم كثير من الممثلين والممثلات على رفض أدوار مهمة في تاريخ السينما المصرية، ثم بعد ذلك تجدهم في أشد الندم والحسرة".

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