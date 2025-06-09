فتح باب التسجيل المبكر بالجامعات الأهلية 2025- 2026، 12 جامعة تبدأ الدراسة بها لأول مرة العام المقبل، 5 شروط للتقديم، و10 مستندات وأوراق مطلوبة

تشهد الجامعات الأهلية إقبالا كبيرا من الطلاب أصحاب شهادات الثانوية العامة، أو الشهادات العربية والأجنبية، نظرا لما تقدمه من خدمة تعليمية ذات جودة عالية بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تحظى به من الدولة المصرية.

وأعلنت الجامعات الأهلية فتح باب التسجيل المبكر للطلاب للعام الدراسي المقبل 2025/2026، اعتبارا من شهر مايو الماضي، وبدأت عبر مواقعها الإلكترونية في استقبال طلبات الالتحاق، إلا أن التقديم الفعلي يبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والحد الأدنى للقبول.

خريطة الجامعات الأهلية في مصر

تنقسم الجامعات الأهلية في مصر إلى جامعات أهلية دولية، وجامعات أهلية منبثقة عن حكومية، وجامعات أهلية ذات قوانين خاصة.

أولا: الجامعات الأهلية الدولية وهي كالآتي:

جامعة الملك سلمان الدولية

جامعة الجلالة الأهلية

جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

جامعة العلمين الدولية

ثانيا جامعات أهلية منبثقة عن حكومية وهي كالآتي:

جامعة حلوان الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة بنها الأهلية

جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

ثالثا: جامعات أهلية ذات قوانين خاصة وهي كالآتي:

جامعة النيل الأهلية

جامعة مصر للمعلوماتية

الجامعة الأهلية الفرنسية

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

جامعات أهلية تبدأ الدراسة لأول مرة العام المقبل

وافق على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، والجامعات الأهلية الجديدة تضم 98 كلية متنوعة، وبدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، وبذلك يصبح عدد الجامعات الأهلية في مصر 32 جامعة أهلية.

وتشمل الجامعات الأهلية الجديدة:

جامعة القاهرة الأهلية

جامعة كفر الشيخ الأهلية

جامعة سوهاج الأهلية

جامعة دمنهور الأهلية

جامعة السويس الأهلية

جامعة دمياط الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية

جامعة الوادي الجديد الأهلية

جامعة الفيوم الأهلية

جامعة طنطا الأهلي

جامعة الأقصر الأهلية

جامعة مدينة السادات الأهلية

شروط التقديم للجامعات الأهلية والأوراق المطلوبة 2025

يجب أن يكون مجموع الطالب متوافق مع الحد الأدنى للقبول بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

يجب أن يجتاز الطالب اختبارات القبول.

يجب أن يلتزم الطالب بدفع رسوم الالتحاق المقررة في الموعد المحدد.

يجب ان يوقع الطالب إقرارا بالالتزام باستكمال ملفه في حالة القبول.

يجب أن يلتزم الطالب باللوائح والقواعد التي تحددها الجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات الأهلية 2025

أصل شهادة الثانوية العامة أوالشهادة المعادلة سواء عربية أو أجنبية..

أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب المصري

صورة من جواز السفر للطلاب الأجانب.

عدد 4-8 صور شخصية بخلفية بيضاء.

نموذج 2 جند/6 جند للطلاب الذكور.

إيصال سداد رسوم التقديم.

إقرار التزام بتوقيع الطالب وولي الأمر على إقرار الالتزام باستكمال ملف القبول.

اقرار موقع من الطالب وولي الأمر بدفع المصروفات الدراسية في المواعيد المحددة.

شهادة طبية تفيد بالحالة الصحية للطالب

تنسيق الجامعات الأهلية 2025

بدأ بالفعل فتح باب القبول المبكر بالجامعات الأهلية، ومن المنتظر أن يتم فتح باب القبول الفعلي، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وإعلان المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، الحد الأدنى للقبول بها.

ويكون الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية، هو نفس الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، وتخضع كلاهما لنفس قواعد تنسيق القبول، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك في شهر يوليو المقبل.

أمور يجب مراعاتها عند التسيجل بالجامعات الأهلية

يجب على الطلاب التأكد من صحة البيانات المسجلة أثناء التسجيل.

يجب على الطلاب الاحتفاظ بكلمة المرور الخاصة بحسابهم في الجامعة.

يجب على الطلاب التواصل مع الجامعة الأهلية في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل.

تختلف شروط القبول والإجراءات من جامعة لأخرى، لذلك يجب على الطلاب الاطلاع على اللوائح والقواعد الخاصة بكل جامعة.

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