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ليس لديه ترخيص رسمي، غلق وتشميع عيادة طبيب قوص بعد واقعة المريضة المسنة

غلق وتشميع عيادة
غلق وتشميع عيادة طبيب قوص بعد واقعة المريضة المسنة

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة قنا، عيادة خاصة لطبيب بمدينة قوص، بعد واقعة أثارت غضب الأهالي، تمثلت في رفضه توقيع الكشف الطبي على سيدة مسنّة، تُوفيت بعد ساعات من الحادثة.

وقاد الدكتور مصطفى فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، حملة مكبرة رافقه خلالها أعضاء من الإدارة الصحية بقوص، حيث تم المرور على عدد من العيادات، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عيادة الطبيب "م.ل.ا" لعدم حصوله على ترخيص رسمي لتشغيل العيادة.

رفض الطبيب استقبال سيدة مسنّة مريضة بقنا

وجاء قرار الغلق في أعقاب تداول معلومات بشأن رفض الطبيب استقبال سيدة مسنّة مريضة أمس الأول، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها بعد وقت قصير، وهو ما دفع الجهات المعنية للتحرك الفوري ومراجعة التراخيص والالتزام بالضوابط المهنية.

وأكدت مديرية الصحة استمرار حملات المتابعة والتفتيش على العيادات والمنشآت الطبية الخاصة، لضمان تقديم خدمات آمنة ومطابقة للمعايير القانونية والإنسانية.

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