حكاية سيدة قنا.. طبيب الجراحة رفض توقيع الكشف على "زبيدة" وتركها لتلقى حتفها.. والجراح: الحالة كانت تستدعي عناية مركزة وليست عيادة.. ونقابة الأطباء تحقق

شهدت محافظة قنا خلال اليومين الماضيين واقعة مؤسفة، عقب تداول فيديو على مواقع السوشيال ميديا، تداوله عدد كبير من رواد “الفيس بوك”، يظهر سيدة يحملها ابنها، محاولا إدخالها إلى طبيب الجراحة الذي تم تحويلها عليه من قبل طبيب الباطنة بعد إصابتها بالمرارة، إلا أن الطبيب رفض الكشف عليها بدعوى نشوب مشادة كلامية بينه وبين أحد أفراد أسرتها.

“فيتو” ترصد لكم التفاصيل الكاملة لواقعة السيدة زبيدة عارف عبدالرحيم، البالغة من العمر 95 عاما من قرية جراجوس التابعة لمركز قوص بجنوب محافظة قنا.

البداية

قال أحمد عطا ابن السيدة التي تدعى “زبيدة”: إنها شعرت بتعب فاصطحبها إلى عيادة طبيب باطنة فقرر أنها مصابة بالمرارة، وعليه تم تحويلها إلى طبيب الجراحة، وقام بالاتصال به هاتفيا.. وعليه تقرر نقلها إليه، إلا أن الشاب فوجئ بموقف الطبيب بعد أن أبلغه الممرض بأن هناك سيدة مسنة في حالة مرضية صعبة جدا، وعليه طلب الابن الدخول مسرعين إليه، إلا أن الممرض قال له: “الدكتور معه مكالمة هاتفية، وطلب منا الانتظار حتي انتهاء المكالمة، وعندما دخلنا رفض الكشف عليها؛ بحجة أن أحد افراد الأسرة تلفظ بكلمة مسيئة، قائلا: ”مش هكشف عليها"!!

طلب أهل المريضة من الطبيب تسجيل الرفض كتابة، إلا أنه رفض بشدة، ورفض تماما الكشف عليها.. رغم المحاولات المستميتة من الأهل.

واستكمل الابن حديثه قائلا: “اصطحبنا والدتي، وعند النزول بها للسيارة وجدناها قد فارقت الحياة، وحاولنا إفاقتها إلا أن السر الإلهي قد سبق، وماتت إثر نزولها من عيادته، مضيفا: حتى إذا أخطأ فرد كان يجب أن يوقع الكشف عليها أو يطلب منا الذهاب بها إلى أي طبيب آخر، ولكنه تركها حتى الموت دون أي محاولة منه حتي لتوقيع الكشف عليها”.

انتشار الفيديو علي مواقع التواصل

قال الابن محمد: إن الفيديو لم يكن من تصويرنا، ولكن قام بتصويره شخص غريب عنا، بعد أن شاهد رفض الطبيب الدخول بوالدتي إليه، ونحن لم نكن نعرف الطبيب من قبل ولم يحدث أي تعد منا، بالعكس اصطحبنا والدتي وخرجنا، وهو أكمل الكشف على حالات أخرى في الغرفة المجاورة وتركنا وذهب.

وأشار الي أنه فوجئ بردود أفعال المواطنين علي انتشار الفيديو، الذي أوضح مدى قسوة الطبيب في التعامل مع حالة مريضة لسيدة كبيرة في السن تصارع الموت.

رد طبيب الواقعة

من جانبه أكد الطبيب محمد أحمد الصغير، جراح، أنه فوجئ يوم عرفات بوصول السيدة وأبنائها ونتيجة تعديهم عليَّ، قمت بطلب تحويلهم علي أي مستشفي إلا أنهم أصروا على التصوير، وعلي ما قاموا به.

وأكد الطبيب أن الحالة كانت تستدعي عناية مركزة ومستشفي وليست عيادة طبيب، وكل شخص سوف يحصل علي حقه بالقانون.

المهندس نجيب ساويرس: “اسحبوا رخصته”

وكان المهندس نجيب ساويرس قد نشر عبر منصة إكس علي صفحته الشخصية قائلا: "تبقي مش دكتور.. وتتسحب رخصتك.. أول شرط للطبيب يكون إنسان”.

تفاصيل واقعة امتناع طبيب عن الكشف على سيدة مسنة

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بتحرير محضر إهمال طبي من أسرة مُسنة ضد طبيب جراحة عيادته في مركز قوص.

تم التحفظ على الطبيب والتحقيق في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.



كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا على نطاق واسع مقطع فيديو مدته أكثر من 3 دقائق، يظهر فيه بعض بعض الأشخاص، يحمل أحدهم سيدة مسنة وهى فى حالة إعياء شديد، ويحاولون الدخول إلى طبيب جراحة لتوقيع الكشف عليها، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لإنقاذ حياتها، غير أن الطبيب رفض بإصرار شديد توقيع الكشف الطبي على المريضة المسنة، بحجة أنه تعرض للسب من بعض مرافقيها داخل العيادة الخاصة به.

الطبيب يصر على الرفض ويحول المريضة للمستشفى

ورغم اعتذار مرافقي المريضة المسنة له، إلا أن الطبيب أصر على موقفه الرافض لتوقيع الكشف عليها، وقال: “ أنا حر فى عيادتي.. مش هكشف عليها”، ثم كتب خطاب تحويل للمريضة إلى المستشفى، مؤكدا أنها تحتاج طوارئ وعناية خاصة لا تتوافر فى عيادته، إلا أن مرافقى المريضة، طلبوا منه أن يكتب فى خطاب التحويل عبارة “دون توقيع الكشف عليها”، وهو ما رفضه الطبيب ثم مزق الخطاب وألقاه فى سلة المهملات، قبل أن يأمر مساعده بإغلاق العيادة وانصرف منها.

وفى تطور سريع للأحداث، توفيت المريضة المسنة بعد ساعة واحدة من الواقعة، وهو الأمر الذى أثار غضب أسرتها، وأسرعوا إلى مركز شرطة قوص وحرروا محضرا اتهموا فيه الطبيب بالإهمال ما تسبب فى وفاة المريضة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

من جانبها وفور علمها بالواقعة، أكدت نقابة الأطباء أنها ستجري تحقيقا فى الواقعة لكشف كافة ملابساتها وتفاصيلها، موضحة أن العيادات الخاصة غير مجهزة للتعامل مع حالات الطوارئ، وأن المستشفيات هى الأقدر على التعامل معها بما لديها من إمكانات وتجهيزات طبية كبيرة.

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