أثناء فسحة العيد، طفلة تزين شعرها بالورود داخل حديقة الأزهر (صور)

شهدت حديقة الأزهر في القاهرة فرحة وسعادة الأطفال بجمال الحديقة، وما تحتويه من مناظر طبيعية رائعة وألوان زاهية، وقد أفلتت طفلة من يدي والديها واتجهت نحو الزهور، حيث بدأت تلعب بالورود وتزين شعرها بأنواع مختلفة من الزهور احتفالًا بالعيد.

طفلة تزيين شعرها بالورود داخل حديقة الأزهر

ورصدت عدسة "فيتو" الطفلة وهي تزين شعرها بالورود داخل حديقة الأزهر.

احتفالات عيد الأضحى المبارك في حديقة الأزهر

تحولت حديقة الأزهر، التي كانت في يوم من الأيام مكبًا للقمامة، إلى تحفة فنية تخطف الأنفاس وملاذًا للحياة البرية، لتصبح بذلك نموذجًا لصون التنوع البيولوجي في قلب القاهرة التاريخية الصاخبة، هذه الملحمة البيئية ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي سيمفونية حقيقية تزخر بالجمال الطبيعي والحياة الفطرية.

طفلة تزيين شعرها بالورود داخل حديقة الأزهر

بحيرة مائية تزخر بالأسماك المتنوعة

ولم يقتصر الاهتمام على النباتات فحسب، بل امتد ليشمل الحياة المائية، حيث تحتضن الحديقة بحيرة مائية تزخر بالأسماك المصرية المتنوعة، مما يخلق نظامًا بيئيًا متكاملًا ومستدامًا.

حديقة الأزهر بين الماضي والحاضر

وبصفتها ملاذًا آمنًا، أصبحت حديقة الأزهر وجهة مفضلة للعديد من الطيور البرية التي تجد فيها بيئة مثالية للتكاثر والعيش. هذه العودة للحياة الفطرية تؤكد على النجاح الباهر لمشروع إعادة تأهيل الحديقة، الذي لم يكتفِ بتحويل مكب نفايات إلى حديقة، بل أضفى عليها بُعدًا بيئيًا وتنوعًا بيولوجيًا نادرًا في منطقة حضرية.



وتُعد حديقة الأزهر اليوم أيقونة خضراء تجسد الأمل في إمكانية تحويل المساحات المهملة إلى واحات طبيعية، لتلهم بذلك الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

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