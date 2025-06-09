القومي لثقافة الطفل يعلن عن مسابقة جديدة.. تعرف على التفاصيل

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل عن مسابقة "الحديقة الثقافية في عيون أطفالها" في دورتها الأولى لعام ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة مرور ٣٥ عاما على افتتاح الحديقة.



مسابقة القومى لثقافة الطفل

وتشتمل المسابقة على عدة فروع نستعرضها على النحو التالي:

أولا: الأدب وينقسم لفرعين (القصة – الشعر)

يتقدم المتسابق بعمل أدبى لا يتجاوز ألف كلمة أو أبيات من الشعر عن يوم فى الحديقة الثقافية.

ثانيا: الفنون فرع (الرسم)

يتقدم المتسابق بعدد من اللوحات لا تتجاوز ثلاث عن أنشطة أو مجالات الحديقة المختلفة من أنشطة وفنون وفقرات فنية وورش مختلفة

حجم اللوحة يكون في مساحة ٣٠×٤٠ سم

ثالثا: الفيلم القصير

مدة الفيلم القصير باستخدام التليفون المحمول من ٢ الى ٥ دقائق عن يوم بالحديقة الثقافية وسيتم التحكيم طبقًا لمعايير جودة المحتوى من التصوير ودرجة نقاء الصوت والموسيقى المصاحبة للفيلم.



فيما تشتمل الشروط الخاصة بالمتسابق:

المراحل العمرية: يشترك فى المسابقة الأطفال من سن ٨ سنوات حتى سن ١٦ سنة

يكتب الطفل على العمل البيانات الآتية:

- الاسم رباعيا

- السن وتاريخ الميلاد الجنس (ذكر-أنثى)

- الجنسية

- المحافظة

- رقم الهاتف المنزلى أو المحمول إن وجد أو هاتف ولي الأمر

- العنوان بالكامل وبخط واضح

- اسم المدرسة وعنوانها والإدارة التعليمية التابع لها او المركز الاستكشافى المرسل عن طريقه أو الجهة المشارك عن طريقها.

- يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه وصورة من بطاقة ولى الأمر سارية.

- على الجهات المشاركة إرسال كشف بيانات الأطفال المذكورة عاليه للمشاركين فى المسابقة.

وشروط خاصة بالمسابقة:

• للمتسابق الحق في أن يشارك فى أكثر من مجال

• لا يحق للمتسابق المشاركة بأكثر من عمل فى مجال واحد

• يفضل الكتابة على الكمبيوتر

• يكتب على العمل اسم المسابقة الحديقة الثقافية في عيون أطفالها فى مجال (قصة – شعر_ رسم - فيلم) - ٢٠٢٥

• الأعمال المقدمة لا ترد سواء فازت أو لم تفز

• في حالة عدم استكمال البيانات او الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل

• يستبعد العمل المنقول من الإنترنت أو أي مصدر آخر.

• ينتهى حق استلام الجوائز بعد شهر من إبلاغكم بتسليم الجائزة.

*الجوائز:

جوائز مالية الفائز الأول ١٥٠٠ جنيه، الفائز الثاني ١٠٠٠ جنيه، الفائز الثالث ٥٠٠ جنيه.

الفائز الرابع ميدالية ذهبية، الفائز الخامس ميدالية فضية، وشهادات مشاركة لجميع المشاركين.

و يأتي عنوان المراسلة:

يتم إرسال الأعمال على العنوان الآتى: مقر الحديقة الثقافية – شارع قدرى – السيدة زينب.

مقر المركز القومي لثقافة الطفل بالهرم الجدول الزمنى:

و أخر موعد لتسليم جميع الأعمال فى المسابقة (قصة – شعر – رسم - فيلم) ١٥ أغسطس ٢٠٢٥.

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