توريد 105 آلاف طن من محصول القمح بالمنوفية

تابع اليوم الإثنين، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سير العمل بمختلف مواقع توريد محصول القمح للصوامع، فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

استمرار توريد محصول القمح فى أيام العيد

حيث تم توريد نحو 105 آلاف طن من القمح منذ انطلاق موسم الحصاد، وحتى الآن، بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية بتكثيف المتابعة الميدانية من اللجان المشكلة والمرور الدوري لإحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

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