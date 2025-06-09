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حملات تموينية مكبرة على الأسواق فى الإسكندرية

حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة على الأسواق فى الإسكندرية

 تابعت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أعمال غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية وكذلك إدارة الرقابة بالمديرية.

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 وأعلن مركز الاعلام والاتصال السياسى للمديرية برئاسة المهندس محمود القلش عن نتائج مجهودات الحملات الرقابية للإدارات الفرعية، والتى تمثلت فى تحرير محضر تصرف لأحد المخابز البلدية فى ٢١ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وتحرير ٤ محاضر توقف لمخابز بلدية بدون إذن مسبق من التموين وتحرير  ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية.

 

كما تم تحرير محضر عدم وجود ميزان بأحد المخابز البلدية وتحرير  ٦ محاضر عدم نظافة أدوات العجين وتحرير  ٣ محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز وتحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتحرير محضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز.

كما تم تحرير محضرين عدم الاعلان عن اسعاررالسلع الغذائية بالأسواق، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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بالاسكندرية التموين المخابز البلدية

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