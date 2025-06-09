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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، حالة من القلق والترفب يعيشها أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

  بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم  في البحث عبر محركات البحث المختلفة علي جوجل، عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس لمعرفة النتيجة فور إعلانها.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة

 واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة فور اعتمادها من محافظ القاهرة.

 

موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

 أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025، من خلال رابط موقع المديرية من هنـــــــا واستخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:
مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140
 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

 وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

 

 

 

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