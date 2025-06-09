قانون مجلس النواب، تعرف على خريطة دوائر الفردي وأوراق الترشح في القاهرة والجيزة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

قانون رقم 85 لسنة ٢٠٢٥

وجاء نص القرار كالتالي:

قانون رقم 85 لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

قانون مجلس النواب

( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ / الفقرة الأولى، ٥، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية:

مادة (٤ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

المترشحين

مادة (٥): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ثلاثة مترشحين من المسيحيين

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

ذوي الإعاقة

مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل.

العمال والفلاحين

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

فتح باب الترشح

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

مادة (۱۰): يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

مستندات طلب الترشح

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتسري الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

( المادة الثانية ) تستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

محافظة القاهرة

جداول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى محافظة القاهرة الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى قسم الساحل 1 مقرها: قسم الساحل الدائرة الثانية أقسام: روض الفرج - شبرا - بولاق 1 مقرها: قسم روض الفرج الدائرة الثالثة قسما: الزاوية الحمراء - الشرابية 2 مقرها: قسم الزاوية الحمراء الدائرة الرابعة قسما: الزيتون - الأميرية 1 مقرها: قسم الزيتون الدائرة الخامسة قسم حدائق القبة 1 مقرها: قسم حدائق القبة الدائرة السادسة أقسام: أول مدينة نصر - ثان مدينة نصر - ثالث مدينة نصر - مصر الجديدة - النزهة 3 مقرها: قسم أول مدينة نصر الدائرة السابعة أقسام: القطامية - التجمع الخامس - التجمع الأول - الشروق - بدر 2 مقرها: قسم التجمع الخامس الدائرة الثامنة قسما: أول السلام - ثان السلام 2 مقرها: قسم أول السلام الدائرة التاسعة قسم عين شمس 2 مقرها: قسم عين شمس الدائرة العاشر قسم المطرية 2 مقرها: قسم المطرية الدائرة الحادية عشرة قسم المرج 2 مقرها: قسم المرج الدائرة الثانية عشرة أقسام: منشأة ناصر - الجمالية - باب الشعرية - الموسكي 1 مقرها: قسم الجمالية الدائرة الثالثة عشرة أقسام: الوايلي - الظاهر - الأزبكية - قصر النيل 1 مقرها: قسم الظاهر الدائرة الرابعة عشرة أقسام: السيدة زينب - الدرب الأحمر - عابدين 1 مقرها: قسم السيدة زينب الدائرة الخامسة عشرة قسما: الخليفة - المقطم 1 مقرها: قسم الخليفة الدائرة السادسة عشرة قسم مصر القديمة 1 مقرها: قسم مصر القديمة الدائرة السابعة عشرة قسما: البساتين - دار السلام 3 مقرها قسم البساتين الدائرة الثامنة عشرة قسم المعادي 1 مقرها: قسم المعادي الدائرة التاسعة عشرة أقسام: المعصرة - حلوان - ١٥ مايو - التبين 3 مقرها: قسم حلوان 19 45 31

محافظة الجيزة

محافظة الجيزة الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد الدائرة الأولى أقسام: الجيزة - الدقي - العجوزة 2 مقرها: قسم الجيزة الدائرة الثانية مركز أبو النمرس قسم الحوامدية 2 مقرها: مركز أبو النمرس الدائرة الثالثة مركزا: البدرشين - العياط 3 مقرها: مركز البدرشين الدائرة الرابعة مركز الصف 1 مقرها: مركز الصف الدائرة الخامسة مركز أطفيح 1 مقرها: مركز أطفيح الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور 3 مقرها: قسم بولاق الدكرور الدائرة السابعة قسما: العمرانية - الطالبية 2 مقرها: قسم العمرانية الدائرة الثامنة قسما: إمبابة - المنيرة الغربية 2 مقرها: قسم إمبابة الدائرة التاسعة قسم الأهرام 2 مقرها: قسم الأهرام الدائرة العاشرة أقسام: حدائق أكتوبر - أول أكتوبر - ثان أكتوبر - ثالث أكتوبر - أول الشيخ زايد - ثان الشيخ زايد - الواحات البحرية 2 مقرها: قسم أول أكتوبر الدائرة الحادية عشرة مركز كرداسة 1 مقرها: مركز كرداسة الدائرة الثانية عشرة مركزا: أوسيم - منشأة القناطر قسم الوراق 4 مقرها: منشأة القناطر 12 26 25



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