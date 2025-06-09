الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شديد الحرارة على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس الثلاثاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس رابع يوم عيد الأضحى، شبورة كثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس غدا الإثنين 9-6-2025 في محافظة الفيوم


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري و مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الثلاثاء كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:25

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الطقس غدا الطقس

مواد متعلقة

درجات الحرارة رابع أيام عيد الأضحى المبارك في مصر

تحذير من شبورة كثيفة على هذه الطرق اليوم

حالة الطقس رابع يوم عيد الأضحى، شبورة كثيفة على هذه الطرق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة رابع أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب رابع أيام العيد

26.4 مليار دولار.. خبير يكشف السر وراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

التحفظ على طبيب قنا صاحب فيديو رفض توقيع الكشف على مُسنة

الصيف الأخير، الأرصاد السعودية تزف بشرى للحجاج تستمر 25 عامًا

عميد طب قصر العيني يقدم روشتة علاجية للوقاية من جلطات المخ (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها

ريبيرو يشيد بـ 5 نجوم من الأهلي بعد ودية باتشوكا

تصل لـ 100 جنيه، أسعار المانجو بسوق العبور رابع أيام العيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم ( آخر تحديث )

أسعار الأرز في الأسواق اليوم رابع أيام عيد الأضحى

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

المزيد

انفوجراف

أرقام سباليتي مع منتخب إيطاليا بعد إقالته رسميا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؟ دار الإفتاء تحدد الشروط

ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي؟.. الإفتاء ترد

بخلاف المسجد الحرام، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

المزيد
الجريدة الرسمية