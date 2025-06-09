مفاجأة صادمة بشأن عقار مائل في حي وسط بالإسكندرية

أخلى حي وسط الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى العرابي، عقارا مكونا من 8 طوابق في شارع الزهور بمنطقة الحضرة القبلية، بعد أن مال بشدة على عقار مجاور .

وجرى تسليم 3 طوابق، السابع والسادس والخامس، بالعقار رقم ٢ شارع العراقي متفرع من شارع الزهور الحضرة القبلية، لمقاول تمهيدا لهدمهم بناء على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأفاد حي وسط بأن العقار ليس له ملف في الحي وجرى بنائه منذ عام ١٩٩٥.

كانت غرفة عمليات حي وسط قد تلقت بلاغا بميل العقار رقم ٢ شارع العراقي متفرع من شارع الزهور الحضرة القبلية، علي عقار مجاور له، وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، توجه رئيس حي وسط الدكتور مصطفى العرابي ولجنه هندسية من الحي إلى موقع العقار.

وجرى عرض ملف العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وبمعاينته تقرر هدم ثلاث أدوار من السابع إلى الخامس مع إخلاء العقار لحين هدمهم.

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