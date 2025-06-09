الإثنين 09 يونيو 2025
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توريد 271 ألف طن من محصول القمح في الدقهلية (صور)

توريد القمح بالدقهلية،
توريد القمح بالدقهلية، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار أعمال استلام القمح للموسم الحالي.

 وأوضح أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم استلام القمح بمراكز التوريد، حتى اليوم بلغ 271 ألف طن، مشيرا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة يبلغ 232 ألف فدان، ويوجد بالمحافظة 38 مركز تجميع وصومعة، ويتم استلام الأردب بمبلغ 2200 جنيه، ويتم السداد للمزارعين والفلاحين والموردين خلال 48 ساعة.

 توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024

جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية، للتقرير المعروض من المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، الجهة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية الموسم، وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية.

تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بمناطق التخزين والصوامع

 ووجه محافظ الدقهلية بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بمناطق التخزين والصوامع، وتعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يشمل الكميات الموردة.

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