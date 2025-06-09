الإثنين 09 يونيو 2025
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أخبار مصر

ميناء السخنة يستقبل سفينة مالطية على متنها 2351 سائحا

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان  صباح اليوم، عن استقبال ميناء السخنة السفينة السياحية "AROYA" القادمة من ميناء سفاجا، والتي وصلت إلى رصيف الميناء في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وعلى متنها 2351 سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم يضم 1500 فرد.

استقبال ميناء السخنة السفينة السياحية AROYA

وتحمل السفينة "AROYA" الجنسية المالطية، ويبلغ طولها 303 أمتار، بغاطس يصل إلى 8.5 متر، ومن المنتظر أن تغادر الميناء متجهة إلى جدة خلال يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.

ويأتي استقبال السفينة السياحية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السياحة البحرية ضمن موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للسياحة والخدمات البحرية واللوجستية، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، واستمرار أعمال التطوير لرفع كفاءة الموانئ التابعة لها، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

 

ويتزامن استقبال السفينة السياحية مع عيد الأضحى المبارك، مما يعكس جاهزية واستمرارية العمل بكفاءة داخل موانئ المنطقة الاقتصادية حتى خلال فترات الذروة والأعياد.

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اطار الجهود المبذولة الاقتصادية لقناة السويس اقتصادية لقناة السويس البحر المتوسط

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