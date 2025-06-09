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أخبار مصر

بعد تعرضه لانفصال جزئي، وزير النقل يتابع صيانة طريق إسنا /الأقصر الزراعي

أعمال الصيانة لطريق
أعمال الصيانة لطريق إسنا، فيتو

تابع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، استكمال أعمال الصيانة لطريق إسنا والذي تعرض لانفصال في الجزء الترابي.

وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من الصيانة وإعادة الطريق إلى حالته الطبيعية.

كانت الهيئة العامة للطرق والكباري، قد كشفت، في بيان صادر عنها، عن ملابسات حدوث انفصال جزئي مفاجئ محدود بالطبان الترابي بـطريق إسنا / الأقصر الزراعي الغربي عند مدخل طريق أرمنت / الواحات.

اتخاذ كافة إجراءات الصيانة العاجلة والطارئة وتأمين سلامة المرور

وقالت الهيئة في بيان، إنه على الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بسرعة اتخاذ كافة إجراءات الصيانة العاجلة والطارئة وتأمين سلامة المرور في هذه المنطقة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والوحدة المحلية بأرمنت لتأمين سلامة مستخدمي الطريق.

وتابع بيان الهيئة، إنه تم الدفع بمعدات الإصلاح وفرق الصيانة والتنسيق مع هندسة ري أرمنت للبدء في عملية الإصلاح الناتج عن حدوث دوائر انزلاق لجسر ترعة أصفون نتيجة أعمال التكريك.

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