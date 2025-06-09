عصابة سرقة المواشي في العياط تستأنف على حكم السجن 15 سنة

استأنفت عصابة سرقة المواشي في العياط على حكم السجن المشدد لمدة 15 عاما، بعد إدانتهم في واقعة سرقة ثلاث عجول من حظيرة مواشي في قرية "بهبيت" التابعة لمركز العياط، حيث نفذوا الجريمة بالإكراه وتحت تهديد السلاح الناري، وقيدوا أصحابها بالحبال.

تفاصيل الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 11451 لسنة 2024 جنايات العياط، والمقيدة برقم 5159 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين اقتحموا منزل المجني عليه "يوسف. أ" — وهو مزارع — في ساعة متأخرة من الليل، وقيدوه تحت تهديد بندقية آلية، قبل أن يستولوا على ثلاث عجول من حظيرته ويفروا هاربين.

وتشمل قائمة المتهمين كل من: "م. س" سائق، وشقيقه "أ. س" سائق، و"م. ع"، و"ع. إ" تاجر، و"ع. ع" سائق، و"م. ع" موظف بهيئة النظافة، و"ش. ح" غفير، و"م. س" عاطل.

التحقيقات والاتهامات

ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا متعددة، على رأسها السرقة بالإكراه ليلًا، بالإضافة إلى حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية"، وفرد خرطوش، و14 طلقة نارية دون ترخيص.

في أقواله أمام النيابة، أكد المجني عليه أن المتهمين داهموا منزله ليلًا، وقاموا بتقييده وتهديده بالسلاح، قبل أن يستولوا على العجول الثلاثة ويهربوا، تاركينه مقيدا وعاجزا عن المقاومة.

القبض على المتهمين والحكم القضائي

وتمكن رجال مباحث قسم العياط من تحديد هوية المتهمين وضبطهم بعد تتبع خط سيرهم. وبمواجهتهم، أقروا جميعًا بارتكاب الواقعة، فتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم، لما ثبت في حقهم من جرائم سرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص.

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