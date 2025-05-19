النيابة تأمر بحبس شاب بتهمة الشروع في قتل ابن عمه بسبب لهو الأطفال بالعياط

أمرت النيابة العامة بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل ابن عمه بعد التعدي عليه بآلة صلبة على الرأس، ما تسبب في إصابته بكسر في الجمجمة ودخوله في غيبوبة.



كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه وإعداد تقرير مفصل بحالته الصحية، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان وأفراد من الأسرة.

تفاصيل الواقعة

كانت منطقة العياط بمحافظة الجيزة قد شهدت مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، تطورت من خلاف بسيط بين الأطفال أثناء اللعب، إلى اعتداء عنيف بين الكبار، انتهى بإصابة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بكسر في الجمجمة.

بلاغ وتحرك أمني

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم كريم عليان، رئيس مباحث العياط، يفيد بوصول الشاب المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة، وغير قادر على الإدلاء بأقواله نتيجة فقدان الوعي.

ضبط المتهم واعترافه

تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وهو ابن عم المجني عليه ويبلغ من العمر 25 عاما، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن المشاجرة اندلعت على خلفية خلاف حول لهو الأطفال، وتطورت إلى مشادة كلامية ثم إلى اعتداء باستخدام "قالب طوب".

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