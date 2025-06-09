23 يونيو، محاكمة عاطل بتهمة سرقة المساكن في السلام

حددت محكمة جنايات القاهرة 23 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول تلقت بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتعرض شققهم للسرقة بدائرة القسم وسرقة محتوياتها وأموالهم ومشغولاتهم الذهبية.

على الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الوقائع عاطلا له معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

سرقة المساكن بأسلوب التسلق



وبمواجهته، اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب التسلق، كما أقر بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتبين أنها مشغولات ذهبية و20 ألف جنيه وعدد من الحواسب و4 هواتف محمول.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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