مفوضية اللاجئين تعلن وقف الدعم الاستشفائي والنقدي والتعليم للنازحين السوريين في لبنان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أن المفوضية ستضطر إلى التوقف عن تغطية تكاليف الاستشفاء للنازحين السوريين بحلول نهاية عام 2025 نتيجة النقص الحاد في التمويل.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أشارت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إلى أن الدعم الصحي الأولي قد تم إيقافه بالفعل، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو 80 ألف لاجئ.

وأكدت أبو خالد، أن برامج المساعدات النقدية تأثرت أيضا بشكل كبير، حيث تراجعت قدرة المفوضية على الوصول إلى المستفيدين بنسبة بلغت 65 في المئة منذ شهر يناير الماضي، وذلك في إطار البرنامج النقدي المشترك مع برنامج الأغذية العالمي.

وأوضحت أن المفوضية اضطرت فعليا إلى وقف تقديم المساعدات لما يقارب 350 ألف شخص من الفئات الأشد ضعفا، في حين لا تزال تفتقر إلى التمويل اللازم لمواصلة دعم 200 ألف لاجئ آخر بعد شهر سبتمبر المقبل.

الدعم المخصص لبرامج التعليم

وأضافت أبو خالد أن المفوضية ستنهي كذلك الدعم المخصص لبرامج التعليم، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، وذلك مع حلول يوليو 2025، مشيرة إلى أن نحو 15 ألف طفل نازح سيتأثرون بشكل مباشر نتيجة لهذا القرار.

ورأت أن الظرف الحالي يشكل فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من النازحين السوريين إلى وطنهم، أو على الأقل للبدء في التفكير الجدي والمستدام في هذا الاتجاه، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأزمة الإنسانية في سوريا لا تزال قائمة، حيث لا يزال ملايين السوريين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وسواها.

مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري

وكشفت أبو خالد عن أن المفوضية وشركائها الإنسانيين في لبنان وضعوا خطة عمل مشتركة للعودة الطوعية، تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم خمسة آلاف لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا، على العودة الطوعية إلى بلادهم خلال عام 2025، باعتباره السيناريو الأفضل الممكن. وتشمل الخطة تقديم المساعدات اللازمة لتسهيل العودة، بما في ذلك توفير وسائل النقل، والمساعدة في إنجاز الوثائق المطلوبة داخل سوريا.

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