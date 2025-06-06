الجمعة 06 يونيو 2025
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خارج الحدود

الجامعة العربية: اعتداءات إسرائيل على لبنان تهدد بإشعال الموقف

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، محذرًا من أن الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر الماضي يهدد بإشعال الموقف وتجدد العنف.


ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله ان مساعي الاحتلال لتوتير الأجواء اللبنانية واضحة، وأن إسرائيل تفرغ اتفاق وقف الأعمال العدائية من مضمونه بتكرار الخروقات والغارات.

ممارسة ضغوط على الطرف الاسرائيلي

ودعا أبو الغيط الوسيطين الأمريكي والفرنسي إلى ممارسة ضغوط على الطرف الاسرائيلي من أجل حماية اتفاق وقف الأعمال العدائية وتثبيت الهدوء من جديد.

 

اتفاق وقف الأعمال العدائية

وشدد الأمين العام للجامعة على ضرورة تنفيذ القرار الأممي ١٧٠١ بشكل شامل ودقيق، وكذا ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية بكافة بنوده، بما في ذلك تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي من خمس نقاط ما زالت تحتلها في جنوب لبنان.

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أحمد أبو الغيط إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي

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