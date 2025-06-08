الأحد 08 يونيو 2025
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خارج الحدود

شهيد في غارة إسرائيلية على منطقة الشهابية جنوب لبنان

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

استهدفت غارة إسرائيلية من مسيرة بصاروخين سيارة على طريق كفردونين- الشهابية جنوب لبنان.

وأفادت المعلومات المتداولة بسقوط شهيد.


 وتعرضت فجرًا الأطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة، مصدرها موقع الإسرائيلي في تلة الراهب.


يأتي ذلك في وقت حلق الطيران الحربي في اجواء مدينة الهرمل بالبقاع شرق لبنان على علو متوسط.


كما حلقت مسيرة بشكل منخفض فوق أجواء صرفند، السكسكية، عدلون، أبو الأسود، القاسمية، والبرغلية مفترق العباسية صور جنوبي لبنان.

 وقبل وقت سابق زعم وزير جيش الاحتلال  الإسرائيلي يسرائيل كاتس،  أنهم سيواصلون قصف لبنان إذا لم تنزع السلطات سلاح حزب الله، غداة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وقال كاتس في بيان: “لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن دولة إسرائيل. يجب احترام الاتفاقات، وإذا لم تفعلوا ما هو مطلوب، سنواصل التحرك، وبقوة كبيرة”.

 

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