تحرير 37955 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

37955 مخالفة مرورية أعلى الطرق

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 37955 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 976 مخالفة السير بدون تراخيص، 10 دراجات نارية مخالفة، 31325 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 6 مخالفات موقف عشوائى، 507 مخالفات التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 2 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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