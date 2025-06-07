السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

سودانيون متهمون بتجارة الآيس في مدينة نصر: ده شغلنا قبل ما نيجي القاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 4 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بدائرة قسم مدينة نصر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

واعترف المتهمون باتجارهم في المواد المخدرة، مشيرين إلى أنهم كانوا مسجلين تجارة مخدرات في بلادهم قبل مجيئهم إلى مصر، ودخلوا البلاد عن طريق التهريب.

وأشار المتهمون إلى أنهم عاودوا ترويج المواد المخدرة ،وخاصة مخدر الآيس فور مجيئهم مصر بقصد التربح غير المشروع.  


كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.


عقب الفحص والتحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 4 أشخاص يحملون جنسية أجنبية ويقيمون بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر "الآيس" ومبلغ مالي.وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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