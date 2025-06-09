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رياضة

موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن إقامة مباراة نهائي كأس عاصمة مصر على ملعب ستاد السلام يوم الخميس المقبل.

 

موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

وتقام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يوم الخميس المقبل 12 يونيو الجاري على ستاد السلاَم، في تمام الثامنة والنصف مساء.

وتنقل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي على الهواء مباشرة، عبر شاشة قنوات أون سبورت، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات البطولة.

 

سيراميكا يتأهل للنهائي للمرة الثالثة

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر إلى الفوز على البنك الأهلي في نهائي البطولة للتتويج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين.

في المقابل، يسعى البنك الأهلي لحصد اللقب، ليصبح أول بطولة يتوج بها الفريق، منذ تأهله لمسابقة الدوري الممتاز.

 

مباراة تحديد المركز للثالث

فيما تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الإسماعيلي وإنبي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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