تفاصيل وفاة مشجع في مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية

كشفت تقارير صحفية عن وفاة مشجع في نهائي دوري الأمم الأوروبية بين منتخبي إسبانيا والبرتغال في ميونخ، جراء سقوطه من المدرج الذي كان يقع فوق المدرج المخصص للصحافة، ما اضطر الصحفيين لسلك طريق مختلف عن المعتاد للتوجه إلى المنطقة المختلطة.

تفاصيل وفاة مشجع في نهائي دوري الأمم

ووقع الحادث أثناء الشوط الإضافي الثاني وبالقرب من طاولة معلّقي قناة (آر تي إل) ومنصة (دي زد إن) اللتان كانتا تبثان المباراة على الهواء مباشرة في ألمانيا.

وأوضحت الشرطة الألمانية أنها تستجوب شهود في الوقت الحالي وتفحص مقاطع فيديو، وإنه لا توجد في الوقت الحالي أي مؤشرات تدل على أن الحادث قد يكون جريمة مُتعمَدة.

وأشارت إلى أن الضحية كان يعيش بمدينة جارميش-بارتنكيرخن في ألمانيا، لكن لم يتم التعرف على جنسيته بعد.

وأرسل لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، تعازيه لأسرة هذا المشجع، في بداية المؤتمر الصحفي الرسمي بعد خسارة فريقه أمام البرتغال بركلات الترجيح.

وقال مدرب (لا روخا): "نود أن نعرب عن خالص تعازينا لعائلة المشجع الذي أبلغونا بوفاته، في مثل هذه اللحظات ندرك ما هو المهم حقا".



كما أعرب القسم الإعلامي للاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن خالص تعازيه لأسرة المشجع، وهو ما فعله أيضا روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البحارة، لاحقا.

رونالدو يقود البرتغال للتتويج بدوري الأمم الأوروبية

وقاد رونالدو صاحب الـ 40 عامًا منتخب بلاده البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على حساب إسبانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لكل منهما في المباراة النهائية التي أقيمت في ألمانيا.

وحقق القائد المخضرم ثالث ألقابه مع منتخب البرتغال بعد أن توج من قبل بلقب كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

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