بعد تتويج البرتغال بدوري الأمم الأوروبية، رونالدو يتجاوز مودريتش ويحطم رقم بنزيما

واصل الدون كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام، حيث أصبح أكبر لاعب يشارك في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعمر 40 عامًا و118 يومًا.

وتجاوز رونالدو رقم الكرواتي لوكا مودريتش 37 عامًا و282 يومًا في نهائي 2023.

وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخ مع منتخب بلاده، بعدما سجل هدف التعادل في شباك منتخب إسبانيا 2-2 في نهائي دوري الأمم الأوروبية على أرضية ملعب أليانز في المباراة التي حسمها البرتغال بركلات الترجيح.

كما حطم رونالدو رقم الفرنسي كريم بنزيما كأكبر هداف في النهائي، والذي سجل في نهائي 2021 بعمر 33 عامًا و295 يومًا.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في موسم واحد، بتسجيله 8 أهداف في نسخة 2024/25، متفوقًا على أرقام روميلو لوكاكو وفيران توريس (6 أهداف في نسخة 2020/21) وهاريس سفيروفيتش (5 أهداف في نسخة 2018/19).

وعلي صعيد آخر زف البرتغالي كريستيانو رونالدو بشري سارة لجماهير النصر السعودي وحسم الجدل حول مستقبله مع الفريق السعودي عقب نهاية عقده رسميًا مع انتهاء منافسات الموسم الماضي.



وتحدث رونالدو عقب مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية لوسائل الإعلام معبرًا عن سعادته بالتتويج بلقب جديد مع منتخب بلاده.

وتلقى النجم البرتغالي سؤالًا حول مستقبله مع نادي النصر السعودي مع نهاية عقده رسميًّا.

وقال رونالدو:" لا جديد.. أنا مستمر مع النصر السعودي لفترة أخرى".



ووضع النجم البرتغالي حدًّا للجدل الدائر حول مستقبله مع النصر بإعلان بقاءه بقميص الفريق السعودي.

وارتبط اسم رونالدو بعدة أندية ترغب في ضمه بعد نهاية عقده مع النصر إلا أن النجم البرتغالي قرر البقاء مع أصحاب الرداء الأصفر.

وأعلن رونالدو مؤخرًا رفضه عدة عروض للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة بداية من يوم 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

رونالدو يقود البرتغال للتتويج بدوري الأمم الأوروبية

وقاد رونالدو صاحب الـ 40 عامًا منتخب بلاده البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على حساب إسبانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لكل منهما في المباراة النهائية التي أقيمت في ألمانيا.

وحقق القائد المخضرم ثالث ألقابه مع منتخب البرتغال بعد أن توج من قبل بلقب كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

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