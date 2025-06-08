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رياضة

مدرب النصر السعودي مرشح لتدريب منتخب إيطاليا

ستيفانو بيولي، فيتو
ستيفانو بيولي، فيتو

بات ستيفانو بيولي مدرب نادي النصر السعودي، مرشحا لتدريب منتخب إيطاليا، في خطوة غير متوقعة، بعد تأكد رحيل لوتشيانو سباليتي بشكل رسمي.

وأعلن سباليتي، اليوم الأحد، عن إقالته من تدريب منتخب إيطاليا عقب الهزيمة الثقيلة أمام النرويج بثلاثة أهداف دون رد، في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجلت النرويج أهدافها في الشوط الأول عن طريق ألكسندر سورلوث، أنطونيو نوسا، إيرلينغ هالاند، ما زاد من صعوبة موقف إيطاليا في المجموعة التاسعة، فقد ابتعد الآتزوري عن الصدارة بفارق 9 نقاط، وهي الصدارة التي تمنح بطاقة التأهل المباشر، بينما يخوض الوصيف الملحق.

مدرب النصر السعودي مرشح لخلافة سباليتي في تدريب إيطاليا 

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، برز اسم ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق والحالي لفريق النصر السعودي، كأبرز المرشحين لقيادة الأتزوري، متقدما على أسماء أخرى مثل كلاوديو رانييري، الذي أنهى مؤخرا فترة مؤقتة مع روما، ودانييلي دي روسي كخيار مستقبلي.

يُذكر أن سباليتي تولى تدريب المنتخب في أغسطس 2023 بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي، غير أن الفريق خرج من ثمن نهائي يورو 2024، لتتفاقم الأزمة مع انطلاقة التصفيات الحالية.

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