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إنقاذ 6 أشخاص ومصرع وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بترعة في الدقهلية (صور)

استخراج الجثامين
استخراج الجثامين من انقلاب ميكروباص بترعة بالدقهلية، فيتو

نجح رجال الإنقاذ والأهالي في إنقاذ 7 أشخاص تم إسعافهم ونقل أحدهم لـ مستشفي الطوارئ  وانتشال 7 جثامين لأشخاص آخرين.  

وشهد طريق "نقيطة – سندوب" بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الأحد، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة آخر، إثر انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطه في ترعة مجاورة للطريق أمام قرية منية سندوب، جميعهم من قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة.

مصرع 7 وإصابة آخر في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص في الترعة بعد اصطدامها بعمود إنارة، ما أدى إلى سقوطها بالمياه ووقوع إصابات ووفيات بين الركاب.


وعلى الفور، توجهت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث بدأت أعمال البحث والإنقاذ،. 

 آخرين لم يتم العثور عليهم بعد.

فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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