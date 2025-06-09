يحظى مسلسل سيوف العرب، الذي يعرض عبر منصة شاهد، باهتمام متزايد من قبل الجمهور في الوطن العربي.

ويبحث عشاق العمل عن كل تفاصيله ومن أهمها عدد حلقات مسلسل سيوف العرب.

عدد حلقات مسلسل سيوف العرب

وينتمي مسلسل سيوف العرب إلى الأعمال الدرامية القصيرة، حيث تبلغ عدد حلقات مسلسل سيوف العرب 10 حلقات فقط.

أبطال مسلسل سيوف العرب

يضم مسلسل “سيوف العرب” عددًا كبيرًا من النجوم من مختلف الدول العربية، ومن أبرزهم: جمال سليمان، سلوم حداد، باسم ياخور، منذر رياحنة، عاكف نجم، نضال نجم، محمد المفتاح، ناصر عبد الرضا، غازي حسين، محمد خويي، عز العرب الكغاط، عبد الكريم القواسمي، ريهام القصار، سميرة مقرون، محمد الإبراهيمي، وخالد نجم، وهو نتاج كتابة جماعية بإشراف د. محمد البطوش، والإخراج لسامر جبر.

مواعيد عرض مسلسل سيوف العرب

وتعرض حلقات مسلسل سيوف العرب كل يوم جمعة في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية بواقع حلقة واحدة.

وتدور أحداث المسلسل في فترة زمنية تمتد من مرحلة ما قبل الإسلام (الجاهلية) وصولًا إلى بدايات الخلافة الأموية، حيث يرصد تحولات المجتمع العربي خلال هذه الحقب التاريخية، ولا يقتصر العمل على استعراض المعارك والحروب، بل يغوص أيضًا في تفاصيل الحياة الثقافية والأدبية، والعادات والتقاليد، والقيم التي شكلت هوية العرب في تلك الفترة.

ويركز المسلسل على رمزية “السيف العربي” كأداة تمثل الشجاعة والكرامة والنبل، ويتتبع تطور صناعته واستخدامه كجزء من التاريخ الثقافي والعسكري للمنطقة، ويهدف المسلسل إلى إحياء التراث العربي والإسلامي، مع تقديم رؤية معاصرة تربط بين الماضي والحاضر.

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