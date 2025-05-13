ملحمة درامية تاريخية قريبًا على شاهد، كل ما تريد معرفته عن مسلسل "سيوف العرب"

تستعد منصة “شاهد” لعرض الدراما التاريخية “سيوف العرب”، وهو مسلسل يُعد محطة هامة في عالم الدراما العربية من حيث الفكرة والإنتاج والتناول.

يأتي العمل برؤية فنية تمزج بين السرد الدرامي والتوثيق التاريخي، ليقدم تجربة بصرية ومعرفية مختلفة، والمسلسل يجمع نخبة من ألمع نجوم الدراما العربية من مختلف الدول.

قصة مسلسل سيوف العرب.. من الجاهلية إلى الخلافة

تدور أحداث المسلسل في فترة زمنية تمتد من مرحلة ما قبل الإسلام (الجاهلية) وصولًا إلى بدايات الخلافة الأموية، حيث يرصد تحولات المجتمع العربي خلال هذه الحقب التاريخية، ولا يقتصر العمل على استعراض المعارك والحروب، بل يغوص أيضًا في تفاصيل الحياة الثقافية والأدبية، والعادات والتقاليد، والقيم التي شكلت هوية العرب في تلك الفترة.

ويركز المسلسل على رمزية “السيف العربي” كأداة تمثل الشجاعة والكرامة والنبل، ويتتبع تطور صناعته واستخدامه كجزء من التاريخ الثقافي والعسكري للمنطقة.

رسالة معاصرة من قلب التاريخ

ويهدف المسلسل إلى إحياء التراث العربي والإسلامي، مع تقديم رؤية معاصرة تربط بين الماضي والحاضر.

فريق عمل مسلسل سيوف العرب

يضم “سيوف العرب” أكثر من 80 ممثلًا من مختلف الدول العربية، ومن أبرز النجوم المشاركين جمال سليمان، سلوم حداد، باسم ياخور، منذر رياحنة، عاكف نجم، نضال نجم، محمد المفتاح، ناصر عبد الرضا، غازي حسين، محمد خويي، عز العرب الكغاط، عبدالكريم القواسمي، ريهام القصار، سميرة مقرون، محمد الإبراهيمي، وخالد نجم، وهو نتاج كتابة جماعية بإشراف د. محمد البطوش، والإخراج لسامر جبر.

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