الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

الخارجية التركية عن تورطها في إلغاء زيارة نتنياهو لأذربيجان: ادعاءات غير صحيحة

تركيا، فيتو
تركيا، فيتو

أفاد موقع واللا العبري نقلا عن مصادر، أن السبب الرئيسي لإلغاء زيارة نتنياهو لأذربيجان هو عدم سماح تركيا لطائرته بالتحليق بأجوائها.

ومن جانبها، أوضحت وكالة الأناضول التركية نقلا عن الخارجية التركية: الادعاءات بحصول طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إذن تحليق فوق تركيا غير صحيحة.

 

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء، المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان.

وقال المكتب إن تأجيل زيارة نتنياهو إلى أذربيجان، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع إسرائيل في مجالي الأمن والطاقة، جاء لعدة أسباب، أبرزها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.

وأشار المكتب إلى الجدول الدبلوماسي والأمني المكثف، مضيفًا أنه تقرر إعادة جدولة الزيارة، دون الإعلان عن موعد جديد، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة الرئيس إلهام علييف.

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