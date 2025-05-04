حريق ضخم في محطة لتوليد الكهرباء بإيران (فيديو)‎

كشفت وكالة "تسنيم" حقيقة ما أشيع عن تعرض محطة كهرباء في مدينة كرج غربي العاصمة طهران لاعتداء، بعد حريق واسع اندلع بالمحطة.

وأفادت أن انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق من المدينة ناجم عن عاصفة ضخمة ضربت مدينة كرج، فيما تعمل فرق الإمداد بسرعة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

🎥آتش‌سوزی گسترده در کارخانه کارتن‌سازی در نظرآباد کرج



شامگاه شنبه ۱۳ اردیبهشت، یک کارخانه کارتن‌سازی در شهرستان نظرآباد از توابع استان البرز دچار آتش‌سوزی گسترده شد.



در تصاویر منتشرشده از محل حادثه، شعله‌های مهیب آتش ودود غلیظ از محوطه کارخانه به‌وضوح قابل مشاهده است. pic.twitter.com/fUPcj7huNh May 3, 2025

واندلع مساء أمس السبت، حريق واسع في محطة "منتظر قائم" لتوليد الكهرباء في مدينة كرج غرب العاصمة الإيرانية طهران، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 1600 ميغاواط، مما أثار مخاوف من تأثير الحريق على استقرار شبكة الكهرباء في المنطقة.

وقالت مواقع إخبارية إيرانية، إن حريقًا هائلًا اندلع في محطة منتظر قائم لتوليد الكهرباء في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

وفي الوقت نفسه، نشرت منصات إيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تُظهر ألسنة لهب ضخمة قيل إنها تعود للمحطة نفسها.



من جانبها، قالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن حريقًا كبيرًا وقع كذلك في مصنع لصناعة الكرتون في منطقة نظر آباد التابعة لمحافظة البرز.

ماجرای آتش‌سوزی در کرج چیست؟



این آتش‌سوزی در نظرآباد کرج رخ داده pic.twitter.com/SWdRI6m0my — خبرگزاری مهر (@mehrnews_ir) May 3, 2025



وأضاف مراسل التلفزيون الإيراني أن الحريق الواسع وصل إلى 12 مكانًا داخل المصنع، دون أي معلومات عن وجود إصابات أو خسائر بشرية.

وأظهرت الصور المتداولة تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من داخل المصنع، وسط محاولات مستمرة من فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ولم تُعلن حتى الآن الجهات الرسمية عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، في حين تستمر التحقيقات لتحديد أسباب الحادثين وما إذا كانت هناك علاقة بينهما.

وتزامن الحريق، مع هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر في مدينة كرج، وأسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من أحيائها، وسط أجواء عاصفة وغبار كثيف غطت السماء، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وأكدت تقارير محلية أن الهزة الأرضية وقعت قرابة الساعة التاسعة مساءً، وشعر بها سكان العاصمة طهران أيضًا، حيث أشار عدد من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي إلى إحساسهم بالزلزال.

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