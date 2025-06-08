ريال مدريد يحسم صفقة المغربي عبد الله وزان

حسم، عبد الله وزان لاعب منتخب المغرب للناشئين، وأفضل لاعب في أمم أفريقيا لذات الفئة، مسألة انضمامه لصفوف ريال مدريد، بتوقيعه عقدا مدته 5 أعوام.

تفاصيل مفاوضات ريال مدريد مع عبد الله وزان

وتمت الصفقة بعد مفاوضات استغرقت نحو شهر وانطلقت من نهائيات الناشئين بالمغرب، بعدما بعث ريال مدريد موفدين عنه لتعقب اللاعب ومتابعته من المدرجات.

ونقلت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن وزان الذي تواجد مؤخرا في مدريد وأتم الاتفاق على الصفقة وبالفعل حسمت بالكامل، سيتم تقديمه في الأول من يوليو المقبل، بسبب تفاصيل صغيرة تهم سنه (16 عاما) وعقده المستمر مع ناديه الحالي أياكس أمستردام.

ثالث لاعب مغربي في ريال مدريد

وجرى الاتفاق على أن ينضم عبد الله وزان بداية الأمر لفريق رديف النادي الملكي "الكاستيا" بتوصية من تشابي ألونسو مدرب الفريق الأول، ليكون ثالث لاعب مغربي بصفوف ريال مدريد بعد مواطنيه إبراهيم دياز ويوسف الخديم وهو حدث غير مسبوق للكرة المغربية.

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