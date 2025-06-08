الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

جهود مكثفة لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في نيل قنا

مصرع شاب غرقًا في
مصرع شاب غرقًا في نهر النيل بقنا

 لقِي شاب  مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بمنطقة العزازية التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، وهرعت قوات الإنقاذ النهري فور تلقيها البلاغ إلى موقع الحادث، وتكثف جهودها للعثور على جثمان الشاب المفقود.

مصرع شاب غرقًا في نهر النيل بقنا

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بوفاة شاب غرقًا في نهر النيل. وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الشاب المتوفى هو محمد موسى، في العشرينيات من عمره.

جهود مكثفة للبحث عن الجثمان

تواصل قوات الإنقاذ النهري تمشيط المنطقة بحثًا عن جثمان الشاب، وسط حالة من الحزن والترقب بين الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتولي التحقيقات اللازمة. 

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وكلّفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث، وانتشال الجثة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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